В российских кинотеатрах покажут авторское иностранное кино

18 мар. 12:37

В Минкультуры сообщили, что российские зрители смогут увидеть как отечественное, так и зарубежное кино.

По словам директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светланы Максимченко, "иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров".

"Продолжатся показы авторских художественных и документальных картин - не только российского, но и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа", - приводятся ее слова в Telegram-канале "Объясняем.рф".

Кинотеатры в России продолжат показывать театральные постановки, концерты, спортивные мероприятия.

Главные кинопремьеры ближайшего времени - анимационная картина "Финник" и военная драма о фронтовых операторах "Первый Оскар". В кинозалах уже идут новые картины "Мистер Нокаут" и "Хочу замуж".

Голливудские фильмы останутся доступными российскому зрителю в онлайн-кинотеатрах.