Онищенко: в Москве сформирован коллективный иммунитет к ковиду

18 мар. 12:33

Популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве сформирован, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, комментируя решение о снятии масок обосновано.

В то же время, вакцинироваться, по его словам, по-прежнему необходимо.

"У нас в Москве привитые и переболевшие составляют почти 9 миллионов, а живет 12 миллионов, поэтому у нас популяционный иммунитет в Москве создан", - сказал Онищенко в ходе брифинга на тему "Маски сброшены: COVID-19 остался?".