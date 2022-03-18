Матвиенко призвала не допустить снижения уровня жизни россиян

18 мар. 12:16

Меры социальной поддержки российских граждан в условиях санкций должны стать более адресными и направленными, выразила уверенность председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно же, очень важно не допустить снижения уровня жизни граждан. И меры социальной поддержки должны стать еще более адресными и направленными в первую очередь на поддержку семей с детьми, людей с низкими доходами", - сказала она в ходе рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.

Для этого, по ее словам, необходимо слышать людей, бизнес и промышленность, руководителей регионов и полномочных представителей президента.