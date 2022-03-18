В Грузии появится совет по цифровой трансформации

18 мар. 12:15

В Грузии будет создан совет по цифровой трансформации, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после встречи с представителями компаний информационных технологий.

По его словам в рамках совета государственный и частный сектора будут совместно работать для полной цифровой трансформации экономики.

В ходе встречи были представлены видения министерства относящиеся как к непосредственно отрасли информационных технологий, так и в целом проведенных мероприятий в направлении цифровой трансформации страны и планов на будущее, передает Sputnik Грузия.