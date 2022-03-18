Конгрессмены США одобрили законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией

18 мар. 11:58

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.

Инициативу одобрили 424 законодателя, против проголосовали 8.

Теперь законопроект теперь должен быть одобрен Сенатом Конгресса США, передает ТАСС.

Приостановка нормальных торговых отношений означает, что импорт РФ и Беларуси лишится на рынке США режима наибольшего благоприятствования. Это позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, которые входят во Всемирную торговую организацию (ВТО).