Москва готова предложить Дели закупку С-500

18 мар. 12:04

Готовность России предложить Индии приобрести новейшие зенитно-ракетные системы С-500 остается в силе, сообщил посол России в Дели Денис Алипов.

В декабре 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Индия сможет первой закупить российские С-500, после получения их ВС РФ в должном количестве, если данное желание появится.

"Я не знаю ни о какой реакции индийской стороны на этот счет. Но Юрий Борисов говорил, и я могу подтвердить, что если со стороны Индии будет проявлена заинтересованность в приобретении систем С-500, то с нашей стороны такое пожелание будет самым внимательным образом изучено и рассмотрено. Но, насколько мне известно, на данном этапе ни о каких конкретных разговорах речи не идет", - приводит его слова РИА Новости.