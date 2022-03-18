В Узбекистане начался ажиотаж вокруг сахара

18 мар. 12:05

В Узбекистане стали расти цены на сахар на фоне сложной ситуации в России и на Украине, пишет Podrobno.uz.

Спекулянты в республике поднимают цены на сахар, а жители усугубляют ситуацию, в ажиотаже скупая сахар, муку, подсолнечное масло.

Минимальная цена на сахар в Узбекистане сегодня - 8 тыс сумов, максимальная - 17 тыс сумов. Некоторые магазины вводят норму отпуска в одни руки, позволяя гражданам купить только 2-5 кг сахара.

В Антимонопольном комитете заверяют, поводов для беспокойства нет, перебои с поставками сахара из России и Украины почти не влияют на внутренний рынок Узбекистана. На Россию и Украину приходится 2% импортного сахара в республике. Сахарные заводы Узбекистана закупают сырец в Бразилии.