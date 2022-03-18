За измену России предложили давать пожизненное заключение

18 мар. 11:44

Ответственность за госизмену нужно ужесточить вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, подчеркнув, что сейчас к таким мерам нужно подходить без "либерального окраса".

"Должно быть ужесточение ответственности за госизмену. Особенно для тех, кто работает на государственной службе, в госкорпорациях, у кого есть доступ к секретности", - сказал он.

Далее он отметил, что стоит обратить внимание на тех, кто будет выступать против этой меры, передает РИА Новости.