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За измену России предложили давать пожизненное заключение

За измену России предложили давать пожизненное заключение

Ответственность за госизмену нужно ужесточить вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, подчеркнув, что сейчас к таким мерам нужно подходить без "либерального окраса".

"Должно быть ужесточение ответственности за госизмену. Особенно для тех, кто работает на государственной службе, в госкорпорациях, у кого есть доступ к секретности", - сказал он.

Далее он отметил, что стоит обратить внимание на тех, кто будет выступать против этой меры, передает РИА Новости.

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