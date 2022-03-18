В Чечне появится площадка для обучения сотрудников предприятий

18 мар. 11:43

В Чечне в течение этого года появится первая в регионе "Фабрика процессов" - производственная площадка для обучения сотрудников предприятий.

Здесь специалисты пройдут обучение по применению инструментов бережливого производства, также научатся улучшать экономические показатели любого технологического процесса. "Обучать будут наши тренера, которые пройдут сертификацию и получат подтверждение своих знаний", - рассказал министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев, передает ТАСС.

Далее он отметил, что в реализации нацпроекта в этом году намерены участвовать как минимум два предприятия.