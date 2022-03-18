Индия заинтересована в росте потока туристов из России

18 мар. 11:39

Посол России в Нью-Дели Денис Алипов считает, что Индия была бы заинтересована в увеличении российского турпотока.

"Я уверен, что она [Индия] не просто может принять максимальное число российских туристов, но и была бы весьма заинтересована в этом", - заявил он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Посол добавил, что вскоре количество рейсов Москва - Дели будет увеличено.

"У нас, к сожалению, пока приостановлены регулярные рейсы "Аэрофлота", это общая ситуация для всех стран на данном этапе. Но между Москвой и Дели осуществляются рейсы авиакомпании Air India. В ближайшем будущем число этих рейсов будет увеличено", - сообщил Алипов.