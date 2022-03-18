Оставшийся без российского и украинского зерна Египет пытается преодолеть кризис

Каир обращается за помощью к местным производителям, чтобы компенсировать потерю российских и украинских поставок пшеницы, руководствуясь методом кнута и пряника, пишет Middle East Eye.

Египет надеется, что его собственных зерновых запасов и местного производства будет достаточно для того, чтобы обеспечить внутреннее потребление жизненно важного продукта до следующего года. Столкнувшись с трудностями в получении пшеницы из-за продолжающейся российской операции на Украине (обе страны - главные поставщики зерна для страны), правительство намерено обойтись собственными ресурсами.

План Египта по самообеспечению в этом году состоит из двух частей. Во-первых, правительство предлагает местным производителям стимулы, чтобы те продавали собственную продукцию государству, а не частному сектору. Во-вторых, министр снабжения издал постановление, регулирующее продажи пшеницы фермерами, с требованием определенное количество продукции продавать государственным покупателям. Те, кто не будет выполнять условия, могут оказаться в тюрьме на пять лет.

Закупочными организациями, указанными в постановлении выступают Египетская холдинговая компания элеваторов и зернохранилищ, Генеральная компания элеваторов и зернохранилищ, а также мельничные предприятия, связанные с Холдинговой компанией пищевой промышленности и египетским Сельскохозяйственным банком. Все, кто соберет урожай пшеницы в 2022 году, должен передать вышеуказанным компаниям как минимум 21,5 гектолитров с акра.

Если какие-либо объемы пшеницы уже были проданы частному сектору до принятия решения, покупатели должны передать закупленные объемы государству на тех же условиях, какие указаны и для владельцев продукции. В рамках постановления запрещено продавать оставшуюся пшеницу урожая 2022 года частным компаниям без предварительного разрешения министерства снабжения и внутренней торговли Египта. В разрешении должны быть указаны объемы и цели покупки, а хранилища должны быть предварительно одобрены

План на 2022 год

В Египте сезон сбора урожая начнется в апреле и длится до конца июня. Правительству необходимо 10 млн тонн пшеницы, чтобы бесперебойно обеспечивать хлебом 72 млн человек, зарегистрированных в государственной системе нормирования продуктов питания. В 2021 году Египет импортировал около 18 млн тонн пшеницы. Шесть из них были закуплены государством, а остальные - частными компаниями. Почти 80% пшеницы поступили из России и Украины: 69,4% были экспортированы Россией и 10,7 % - Украиной.

24 февраля, когда начался российско-украинский кризис, правительство сообщило, что в хранилищах осталось 4 млн тонн зерна. Тогда министр сельского хозяйства заявил, что государство намерено закупить 6 млн тонн пшеницы у местных фермеров. Вместе с имеющимися 4 млн тонн дополнительные 6 млн тонн составят 10 млн тонн, которые необходимы для производства хлеба и обеспечения функционирования системы нормирования продуктов питания. Если правительству удастся собрать нужное количество пшеницы, возможно, необходимость в импорте зерновых не возникнет до конца года. За последние несколько недель власти неоднократно говорили о стимулах по мере того, как страна готовится к сезону сбора урожая.

Во время министерской встречи, состоявшейся 13 марта, президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси попросил правительство предложить стимулы для производителей пшеницы, которые будут продавать свой урожай государству. Пресс-секретарь кабинета министров Надер Саад сообщил в понедельник, что правительство объявит поощряющие меры, среди которых будет предоставление удобрений для обеспечения потребностей в летний сезон. ”Правительство также намерено закупать пшеницу по более высокой цене”, - сказал Саад в интервью местному телеканалу.

Проблемы

Но повышение цен на пшеницу и льготы усугубят финансовое бремя Египта на фоне украинского кризиса. 6 марта министр финансов Мухаммед Мает заявил, что Египет заплатит дополнительный миллиард долларов за импорт пшеницы, поскольку цены на международном рынке выросли. По данным Центрального управления общественной мобилизации и статистики, за первые девять месяцев 2021 года правительство импортировало 6,1 млн тонн пшеницы на сумму $ 2,2 млрд.

Не все так просто с точки зрения осуществления плана правительства. Египет активно работает над увеличением посевных площадей по экономическим, социальным и политическим причинам. Хлеб - основной продукт питания для миллионов египтян, играющий важную роль в их рационе. Все правительства признавали значение, которое играет цена на хлеб, а зависимость от иностранных источников пшеницы рассматривалась как оскорбление национальной гордости. Поэтому сменяющие друг друга правительства и президенты разыгрывают карту культивации пшеницы в своих предвыборных кампаниях. В этом году Египет выращивает пшеницу на 3,7 из 8,3 млн акров сельскохозяйственных угодий, что на 451 тыс акров больше, чем в прошлом году.

Правительство Сиси инициировало большое количество проектов по мелиорации земель, в том числе и на обширной пустынной территории страны, с тем, чтобы увеличить пространство для выращивания культуры, а также внутреннее производство.

Однако воплотить мечту о полном внутреннем обеспечении пшеницей не так просто. Нехватка воды - одна из главных проблем, по мнению специалистов. ”Вода всегда была основным препятствием на пути к самообеспеченности в производстве пшеницы”, - сказал Алаа Азуз, высокопоставленный чиновник из министерства сельского хозяйства в интервью Middle East Eye.

Река Нил, обеспечивающая ежегодно 55 млрд кубометров воды, единственный источник свежей воды. Египту не хватает ресурса, особенно учитывая, что население страны составляет 102 млн человек и продолжает расти. Нил покрывает менее половины потребности государства. Оставшаяся часть обеспечивается за счет подземных источников и очищенной воды.

У Египта также проблема с нехваткой зернохранилищ. В 2014 году зернохранилища в арабской стране могли вместить 1,5 млн тонн пшеницы. Однако элеваторы, доступные в то время, были устаревшими, в результате чего значительная часть зерна портилась.

В последние годы Египту удалось увеличить объемы зернохранилищ до 3,4 млн тонн. В строительство современных элеваторов были инвестированы миллиарды фунтов стерлингов. Тем не менее, если правительству удастся закупить у местных производителей 5,5 млн тонн пшеницы в период с апреля до конца июня, хранилищ будет не достаточно для такого количества зерна, уверены эксперты. ”Правительство будет стараться изо всех сил собрать как можно больше пшеницы у местных фермеров, однако проблема с зернохранилищами по-прежнему не решена”, - говорит Хуссейн Абу Саддам, глава Фермерского союза, независимого профсоюза фермеров.

Правительство, однако утверждает, что места для хранения зерна хватит. Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Мухаммед Аль-Керш сказал, что помимо элеваторов, которыми управляет его министерство, министерство снабжения также предоставит помещения для хранения пшеницы во время сбора урожая. ”Наших зернохранилищ и складов будет достаточно для тех объемов, которые мы собираемся закупить у фермеров”, - Аль-Керш сказал в интервью Middle East Monitor.

Недостаточная ясность

На фоне украинского кризиса Египет предпринял ряд усилий для обеспечения достаточного количества продуктов для граждан страны. В частности, был запрещен экспорт некоторых продуктов питания, в том числе пшеницы, бобовых, чечевицы и макаронных изделий. Правительство также занимается поисками новых поставщиков пшеницы. ”У нас есть список из 14 потенциальных экспортеров, у которых мы можем закупить пшеницу”, - сказал пресс-секретарь кабинета министров Саад 23 февраля.

За последние несколько дней десятки тонн пшеницы были доставлены в Египет из России, Украины и Румынии. Таким образом правительство продемонстрировало способность поддерживать бесперебойные поставки жизненно важной зерновой культуры с международного рынка.

Тем не менее отсутствие четкого плана действий беспокоит местных экспертов, которые призывают правительство определить список альтернативных поставщиков. ”Наличие четкого плана импорта, в том числе и составление списка возможных экспортеров, вселит уверенность в общественность, - говорит Гамаль Сейам, эксперт по сельскому хозяйству. - Такая ясность стабилизирует цены на местном рынке, в том числе и на хлеб”.