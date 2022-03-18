Россия побеждает "омикрон"

В России за минувшие сутки выявили 34 442 новых случая коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 486, в Москве - 1 130, в Подмосковье - 787. В Краснодарском крае - 921, в Ставропольском крае - 265, в Крыму - 434, в Дагестане - 68, в Кабардино-Балкарии - 57, в Адыгее - 89, в Карачаево-Черкесии - 48, в Северной Осетии - 41, в Ингушетии - 30, в Чечне - 25.

Общее число случаев инфицирования в России достигло до 17 518 699.

Госпитализированы за сутки 5 513 человек, что на 10,1% больше, чем накануне. Выздоровели за сутки на 105 064, с начала пандемии - 16 039 709. Умерли за сутки 524 пациента, за все время - 363 563.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" врач-вирусолог Алексей Аграновский, хотя заболеваемость за месяц снизилась по сравнению с рекордными значениями в шесть раз, борьба с пандемией в России продолжается. "Я не считаю, что история закончена. Надо смотреть избыточную смертность по объективным данным, регистрируемым моргами. В настоящее время она существенно превышает ту смертность, которая сообщается по причине Covid-19: оперштаб сообщает о 500 погибших за сутки от коронавируса, а избыточная смертность заметно выше. Я не хочу наводить пессимизм на россиян, но сейчас еще рано вести себя так, как если бы эпидемия закончилась. До этого еще надо дожить", - подчеркнул он.

"Действительно, наблюдается спад. При любой эпидемии есть подъемы и спады, и исключить следующих всплеск заболеваемости никто не может. Вместе с тем отмена мер эпидемиологической защиты вполне оправданы: те же маски откладывают вероятность заболеть, но не снимают ее совсем. Ограничительные меры в основном служат для того, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения, когда и госпитализировать некуда, и лечить некому. Сейчас такой ситуации нет, поэтому можно отменить маски и рассчитывать, что это не создаст чрезмерной нагрузки на систему", - пояснил Алексей Аграновский.

"Что должен делать каждый из нас в этой ситуации? Во-первых, преисполниться определенным оптимизмом. Возможно, мы в самом деле выходим из пандемии вместе со всем миром. Во многих странах Европы тоже отменяют ограничительные меры и маски, это общая тенденция. Во-вторых, стоит продолжать поддерживать иммунитет с помощью вакцинации. У нас сейчас 88 млн человек вакцинированы, но есть большой процент людей, которые не хотят вакцинироваться, и это сохраняет известную напряженность. Было бы спокойнее и правильнее для каждого из нас сделать прививку", - заключил врач-вирусолог.