Санкции против России вынудили жителей США воровать бензин

18 мар. 11:06

Резкий рост цен в США на топлива после отказа от энергоресурсов из России вызвал волну воровства бензина, сообщает ABC News.

Как пишет СМИ, за последнее время в более десяти американских штатах происходили подобные действия. Так, в Техасе у местного жителя украли свыше пяти тыс литров бензина. В то же время, в Пенсильвании женщина обнаружила дыру в бензобаке своего автомобиля, который был без топлива.

Стоит отметить, что есть и те, кто совершает нападение на заправки. Например, на прошлой неделе в Лос-Анджелесе был задержан мужчина, подозреваемый во взломе терминала и выкачивания топлива. При этом он заплатил лишь $20. Кроме того, в Хьюстоне неизвестные украли с заправки бензина на сумму в $8 тыс.