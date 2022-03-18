Представители ООН прибыли в Азербайджан в честь 30-летия партнерства

18 мар. 11:03

В пятницу в Физулинском международном аэропорту приземлился самолет с представителями ООН, которые примут участие в мероприятии, посвященном 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

Мероприятие состоится в Шуше, туда делегация отправится по "Дороге Победы".

Целью встречи является создание площадки для обсуждения путей партнерства Азербайджана и ООН в рамках Целей устойчивого развития. Также в Шуше стороны обсудят новые приоритеты и возможности Азербайджана в постпандемических и постконфликтных реалиях.

В мероприятии примут участие высокопоставленные официальные лица Азербайджана, резидент-координатор ООН, руководство учреждений ООН в Азербайджане.