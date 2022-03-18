18 мар. 10:49

ЗАГ: Хикмет Гаджиев встретился с представителем ООН

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с директором Европейского регионального офиса Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Бруно Поцци.

Как сообщил Гаджиев в своем Twitter, стороны обсудили с миссию UNEP на освобожденные территории.

"Обсудили с директором Европейского офиса UNEP миссию на освобожденные территории, в том числе в Джебраил, Физули, Зангилан, Гадрут и Шушу для оценки экологической ситуации. 30-летняя военная оккупация Армении сопровождалась огромным экологическим ущербом", - написал он.