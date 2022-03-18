Две грузовые авиакомпании "Волги-Днепра" приостановили полеты

18 мар. 10:44

Грузовые авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo (группа "Волга-Днепр") временно приостановили работу, пишет ТАСС.

"В настоящее время группа компаний "Волга-Днепр" временно приостановила выполнение полетов на самолетах авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран" из-за ранее введенных санкций со стороны лизингодателей и заявления со стороны Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности", - сообщили в пресс-службе группы.

Отмечается, что руководство группы "Волга-Днепр" приняло осознанное решение, возможное решение ситуации будет обсуждаться совместно с партнерами и государственными регуляторами.

Авиакомпания "Волга-Днепр" продолжает полеты, осуществляются перевозки на Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД. Также перевозчик реализует альтернативные решения по доставке грузов различными видами транспорта (авиа, ж/д, авто, море), прорабатывая все возможные варианты в сложившейся обстановке.

"Дополнительно часть сотрудников, не задействованных в операционной деятельности, были направлены в административный отпуск", - уточнили в пресс-службе.

Крупнейший российский грузоперевозчик подконтролен Алексею Исайкину.