Росздравнадзор: проблемы с производством и поставками лекарств отсутствуют

18 мар. 10:42

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об отсутствии проблем с производством и поставками препаратов.

"Мы провели совещание с дистрибьюторами и производителями, и фактически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставкой лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят", - цитирует Самойлову ТАСС.

Она подчеркнула, что в настоящее время ведомства не видит опасений о достаточности препаратов в аптеках страны. "На сегодня мы можем с точностью до учреждения сказать где, сколько лекарственных препаратов имеется. И нужно сказать, что на сегодняшний день мы не видим особых опасений о достаточности препаратов в целом в сети", - подчеркнула глава Росздравнадзора.

По словам Самойловой, препараты для терапии болезней щитовидной железы, в частности препарат "L-тироксин" (МНН "левотироксин натрия"), исчезли из аптек в связи с ажиотажным спросом, но проблем с его производством и запасами отсутствуют.

"Пациенты, которые принимают его постоянно, просто делают себе запасы. Но мы хотим сказать, что у дистрибьюторов и у производителей, более того есть российский производитель L-тироксина, проблем с производством и с запасами нет, и буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены", - добавила она.