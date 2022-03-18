Чечня организует совместное производство с "Группой ГАЗ"

18 мар. 10:39

Руководство Чечни предпримет шаги для налаживания производства комплектующих совместно с "Группой ГАЗ", сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов Производство разместится на базе чеченского предприятия "Вайн-Лиа".

"В частности, рассматриваем производство комплектующих на базе нашего предприятия „Вайн-Лиа“ в рамках импортозамещения. Последнее сегодня особенно актуально", - сказал он.

Как сообщает ТАСС, бизнес-делегация Чечни посетила Горьковской автомобильный завод, который входит в состав холдинга "Группа ГАЗ", где стороны договорились о реализации совместных программ.