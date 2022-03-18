Россия и Азербайджан откроют таможенный "Зеленый коридор"

18 мар. 10:29

Замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин в рамках визита в Азербайджан на встрече с бизнес-сообществом республики презентовал "Зеленый коридор" - пилотный проект по организации упрощенного таможенного коридора.

"ФТС России и Государственный таможенный комитет Азербайджана определят перечни участников проекта из числа уполномоченных экономических операторов (в России в настоящее время действуют 164 УЭО) и иных участников внешнеэкономической деятельности, профессионально ориентированных на торговлю товарами, подпадающих под условия Проекта и характеризующихся низким уровнем риска. При заключении внешнеторговых контрактов между российскими и азербайджанскими участниками "Зеленого коридора" таможенные органы двух государств будут автоматически применять упрощения и облегчения таможенных формальностей в целях беспрепятственного и ускоренного движения товаров в Россию и Азербайджан", - сообщает Торговое представительство России в Азербайджане в телеграм-канале.

Как отметил Ивин, в настоящее время семь российских уполномоченных экономических операторов на постоянной основе сотрудничают примерно с сотней азербайджанских компаний.

"Эти данные означают, что не менее 20% продукции Азербайджана, поставляемой в Россию, могут оформляться через создаваемый сторонами "Зеленый коридор"", - заявил он.

Скорейший запуск проекта "Зеленый коридор", своевременное завершение расширения автомобильных пунктов пропуска "Ханоба" (Азербайджан) и "Яраг-Казмаляр" (Россия), а также увеличение поставок продукции с применением "Агроэкспресса" позволят нарастить внешнеторговый оборот России и Азербайджана, считает Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.