Азербайджан защищен от внешнего экономического давления на фоне украинского кризиса, считают эксперты Moody’s Investors Service (Moody’s).

Отмечается, что спецоперация России на Украину подвергла страны СНГ большому экономическому давлению, однако Азербайджан это не затронуло. Среди стран СНГ также устойчив к внешним воздействиям, по мнению экспертов, Казахстан.

"Согласно нашим новым базовым ожиданиям, цены на нефть в 2022 году будут в среднем выше $110, неожиданные доходы от экспорта углеводородов освободят Азербайджан ("Ba2", "положительный") и Казахстан ("Ba2", "стабильный") от этого внешнего давления", - говорится в сообщении.

Кредитные риски выражаются в проблемах с денежными переводами, в сфере торговли, доверия инвесторов, это риски в области энергетики и безопасности, а также возможные санкции против финансовых учреждений.

В Moody’s добавили, что Азербайджан имеет возможность покрыть любой дефицит благодаря высоким ценам на нефть и сможет сохранить свои финансовую стабильность и валютные резервы в перспективе.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, цель экономической политики Азербайджана – сохранение стабильности. "Если в целом рассматривать макроэкономические показатели Азербайджана, то основная политика правительства состоит в том, чтобы сохранять в основных параметрах стабильные показатели. В первую очередь, это контроль за внешним долгом и размером резервов. Также Азербайджан проводит специфическую политику в отношении валютного курса, обеспечивая его постоянный уровень на протяжении многих лет", - сообщил он.

"Важно, что резервы Госнефтефонда Азербайджана и Центробанка за последнее время достигли рекордных уровней. Произошло это в связи со многими факторами, включая развитие нефтегазового сектора экономики и рост цен на нефть и природный газ на мировых рынках. Поэтому с момента восстановления независимости азербайджанские финансовые резервы как никогда высоки. По этой причине макропоказатели у Азербайджана довольно прогрессивные. Экономический рост с начала года достиг 6%", - рассказал Ровшан Ибрагимов.