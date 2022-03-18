Определены самая счастливая и несчастливая страны мира

18 мар. 9:53

Рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report в пятый раз подряд возглавила Финляндия.

Доклад World Happiness Report составляется каждый год подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 146 стран мира и учитываются следующие показатели: ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

Помимо Финляндии, в топ-10 также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. США в этом списке опустилась на 16-е место (в 2021 году -14-ое место), Великобритания поднялась на 17-ое (18-е в 2021 году), Франция осталась на 20-ом.

Что касается стран бывшего СССР, то наилучшие показатели у Литвы и Эстонии – 34 и 36 места. Россия в этом списке опустилась с прошлогоднего 60-го места на 80-е, выше нее находятся Казахстан (40-ое), Латвия (42-ое), Узбекистан (53-е), Молдавия (62-ое), Киргизия (64-ое), Беларусь (65-ое), Туркменистан (78-ое). Россия в рейтинге опередила Армению (82-ое), Таджикистан (83-е), Азербайджан (92-е), Украина (98-е), Грузия (105-е).

Стоит добавить, что самыми несчастливыми по мнению ООН государствами признаны Афганистан (последний в рейтинге) и Ливан.