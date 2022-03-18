В Крыму появится "местная Анталья"

18 мар. 9:31

В Крыму будет образован новый курортный город, по развитию инфраструктуры он может стать аналогом Антальи в Турции или города Санья на острове Хайнань в КНР, сообщил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

О новом курорте накануне говорил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, на западном побережье полуострова может быть построен город на 50 тыс жителей. Курорт образуют в Сакском или в Симферопольском районах.

"Это очень интересное и правильное предложение. Оно позволяет планировать новый курортный масштабный проект сродни турецкой Анталии или курортному городу Санья на острове Хайнань в Китае", - заявил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что в Крыму появится современный курорт международного уровня.