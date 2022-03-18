В Европе зафиксирован рекордный рост цен

18 мар. 9:30

Инфляция в Евросоюзе в феврале выросла до 5,9% в годовом выражении – максимум с момента полноценного введения евро в 2002 году, сообщает пресс-служба Евростата.

В организации связали такие показатели со стремительным ростом цен на энергоресурсы на континенте. В феврале текущего года их стоимость поднялась на 3,12%. Самые высокие показатели зафиксированы в Литве (14%), Эстонии (11,6%) и Чехии (10%).

Стоит отметить, что январская инфляция была 5,1%, годовая в ЕС составила 6,2% в феврале по сравнению с январскими 5,6%.