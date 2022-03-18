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В  Грузии могут увеличиться штрафы для энергокомпаний

В  Грузии могут увеличиться штрафы для энергокомпаний

Глава Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания заявил о необходимости повышения штрафов для энергокомпаний и компаний по водоснабжению.

"Я хочу призвать депутатов инициировать поправки в закон "Об энергетике", согласно которым увеличатся штрафы. Мы хотим увеличить штрафы, а закон нам позволяет штрафовать на 75 тысяч лари максимум", –  сказал он в беседе с журналистами, передает Sputnik Грузия.

Напомним, что начисление штрафов энергокомпаниям происходит на основании закона "Об энергетике" в котором прописаны конкретные суммы штрафов.

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