В  Грузии могут увеличиться штрафы для энергокомпаний

18 мар. 8:58

Глава Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания заявил о необходимости повышения штрафов для энергокомпаний и компаний по водоснабжению.

"Я хочу призвать депутатов инициировать поправки в закон "Об энергетике", согласно которым увеличатся штрафы. Мы хотим увеличить штрафы, а закон нам позволяет штрафовать на 75 тысяч лари максимум", – сказал он в беседе с журналистами, передает Sputnik Грузия.

Напомним, что начисление штрафов энергокомпаниям происходит на основании закона "Об энергетике" в котором прописаны конкретные суммы штрафов.