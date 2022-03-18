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Правительство может ввести рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ

Правительство может ввести рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ

Российское правительство может ввести рассрочку на установку счетчиков воды, тепла и электричества для поддержки граждан и бизнеса, пишут "Известия" со ссылкой на материалы рабочей версии плана первоочередных действий правительства.

В соответствии с документом, кабмин рассчитывает поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан и управляющих компаний, не вовремя проведенную поверку вышедших из срока годности счетчиков.

Уточняется, что в числе мер поддержки граждан и бизнеса выделено из федерального налогового бюджета 269,2 млрд рублей на льготные ипотечные программы, а также 35 млрд рублей - на субсидирование проектного финансирования.

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