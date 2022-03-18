Ушла из жизни советская актриса Наталья Назарова

18 мар. 3:30

В четверг, 17 марта, в возрасте 72 лет ушла из жизни советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Союза кинематографистов России.

"На 73-м году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова", - сказано в заявлении.

Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алматы. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ. Ее дебют в кино состоялся в 1972 году. В числе лучших ролей актрисы - Верочка ("Неоконченная пьеса для механического пианино"), Тамара ("Молодая жена"), Нюра ("Старый новый год"), Вдовина ("Последний побег"), Нина Иванова ("Мисс миллионерша"). С 1989 года Назарова оставила актёрскую карьеру из-за здоровья