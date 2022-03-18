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В США назвали действия России непростительными для всего остального мира

В США назвали действия России непростительными для всего остального мира

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на слова пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, назвавшего заявление президента США Джо Байдена недопустимым и непростительным.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает президента РФ Владимира Путина военным преступником. В свою очередь, Песков подчеркнул, что "заявления господина Байдена абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны".

Как отметила Псаки, действия России являются непростительными в глазах других государств. "Россия - страна, чьи действия непростительны в глазах мира, мирового сообщества", - цитирует ее ТАСС.

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