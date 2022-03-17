Канцлер Германии назвал ключевое условие для дальнейших отношений с Россией

17 мар. 23:46

Канцлер Германия Олаф Шольц высказался за мир с Россией и русским народом. Об этом он заявил на мероприятии в Берлине, посвященном столетнему юбилею политика Эгона Бара.

При этом он подчеркнул, что фундаментом для дальнейших отношений является Россия без президента Владимира Путина. "Одной ошибки мы избежим при всех обстоятельствах - уравнивания Путина с Россией", - цитирует Шольца РИА Новости.

Он акцентировал внимание на том, что протестующие в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и в других городах "показывают, что есть другая Россия, нежели путинская Россия".