США предупредили Китай о последствиях за поддержку действий России

17 мар. 23:55

В пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого заявит, что Китай будет нести ответственность в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства предупредил, что Вашингтон "не будут сомневаться в том, чтобы предпринять меры" в отношении Пекина.

Блинкен также отметил, что США продолжат призывать все страны, особенно те, которые обладают непосредственным влиянием на Россию, применить любые способы воздействия, чтобы заставить Москву остановиться, передает ТАСС.