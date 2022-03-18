Пакистанский поток и ПакАфУз становятся главными проектами в многополярном мире

Серьезное стратегическое сближение между Россией и Пакистаном в Центральной Азии значительно усилит возможности ШОС и укрепит основы их общего видения Евразии, особенно ее центральной части, пишет американский политолог, живущий в Москве, Эндрю Корыбко в материале для Global Village Space.

Многополярный мировой порядок, который активно формируется в ускоренном темпе на фоне российской спецоперации на Украине и принципиального нейтралитета "глобального юга" в отношении конфликта, создают удивительные возможности по всему миру. Южная Азия оказалась в гуще событий мирового системного перехода, поскольку находится в центре восточного полушария и на середине пути между восточной и западной половиной евразийского суперконтинента. При этом влияние западной части падает, а восточной, наоборот, растет.

Удивительно, но Пакистану удалось стать ведущим игроком в этом процессе, хотя всего десять лет назад многие западные аналитики списывали страну со счетов как ”несостоявшееся государство”. Участие в создании Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК), одного из флагманских проектов китайской инициативы ”Один пояс - один путь”, делает его незаменимым для осуществления видения Пекина по созданию сообщества с общей судьбой. Другими словами, став одним из важнейших участников инициативы ”Один пояс - один путь”, Пакистан обеспечивает себе будущий успех, который неразрывно связан с многополярностью.

Как понять суть происходящего

Тем не менее Пакистан предусмотрительно не складывает все яйца в одну корзину, поскольку во время холодной войны и так называемой войны с террором, он понял, что чрезмерная зависимость от любого из партнеров в итоге может оказаться невыгодной. Речь идет не о сравнении Китая и США, а скорее, о том, чтобы избежать зависимости в дружеской, невраждебной манере, которая не представляет угрозу ни для чьих интересов. Именно такое гениальное мышление и лежит в основе российско-пакистанского сближения.

Анализ такого глобально значимого события проводился, но никто из экспертов не уделил ему должного внимания. Среди основных концепций, заслуживающих внимания, дополняющие друг друга КПЭК+, геоэкономическое и стратегическое видение Пакистана, российская идея Большого Евразийского партнерства (БЭП) и "разворот к умме", а также их пересечение в рамках осуществления проектов Пакистанский поток и строительство железной дороги Пакистан – Афганистан – Узбекистан (ПакАфУз).

КПЭК+ означает расширение экономического коридора в северном, западном и южном направлениях в сторону Центральной Азии, Передней Азии и Африки, а концепция геоэкономики была изложена в первой стратегии национальной безопасности Пакистана, обнародованной в январе. В рамках стратегии Пакистан определяет приоритетным экономическое сотрудничество, а не геополитическое решение с нулевым результатом. БЭП, в свою очередь, это план России по интеграции на суперконтиненте (предположительно в рамках ШОС, которая выступит в качестве основной платформы), а "разворот к умме" означает недавнее сближение с нетрадиционными исламскими партнерами, в частности с Пакистаном.

Пакистан сохраняет нейтралитет на фоне продолжающейся российской операции на Украине. Более того, премьер-министр страны Имран Хан мужественно противостоит давлению более двух десятков западных послов в Исламабаде, которые призывают его публично осудить Москву. Дело в том, что Пакистан понимает невероятную стратегическую важность сохранения крепких связей с Россией, в частности по проекту Пакистанский поток, соглашение по которому, как сообщается, будет вскоре подписано. Также особую важность представляет подписанное в феврале 2021 года соглашение о строительстве железной дороги ПакАфУз, которое будет способствовать укреплению влияния евразийского блока и увеличению объемов товарооборота.

Пакистанский поток и ПакАфУз

Пакистанский поток и ПакАфУз - главные проекты многополярного мира, поскольку представляют собой физическое воплощение недавнего разворота России в сторону Передней Азии, которое стало одним из приоритетных направлений после введения беспрецедентных западных санкций с подачи США. В результате, Пакистан, также как Китай, Индия и Иран, стали невероятно важными элементами российской стратегии, что Исламабад совершенно определенно понимает. Россия важна для Пакистана, который стремится сохранить нейтралитет в ходе новой холодной войны между Америкой и Китаем на восточно-евразийском фронте.

Россия и Пакистан дополняют и уравновешивают усилия друг друга. Пакистанский поток может стать главной российской инвестицией после заключения соглашения, он значительно сократит энергетический дефицит Пакистана, а также высвободит до сих пор не реализованный экономический потенциал южноазиатского государства. ПакАфУз, в свою очередь, дополнит планы КПЭК по расширению на север и позволит Центральной Азии осуществить новую геоэкономическую политику.

Серьезное стратегическое сближение между Россией и Пакистаном в Центральной Азии значительно усилит возможности ШОС и укрепит основы их общего видения Евразии, особенно ее центральной части. Вот почему Пакистанский поток и ПакАфУз можно назвать главными проектами многополярного мира, не говоря уже о той роли, которые они играют для поддержания обоих партнеров в контексте новой холодной войны. Стремительное российско-пакистанское сплочение, а также набирающее обороты стратегическое партнерство в Евразии - неотъемлемый элемент для ускорения создания нового многополярного мирового порядка, к которому стремятся обе стороны.