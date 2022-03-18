Сезон летних веранд стартует в Москве через две недели 

18 мар. 6:55

С 15 марта столичные кафе и рестораны начали подготовку к открытию летних веранд - сезон веранд в Москве стартует 1 апреля.

"С 15 марта предприниматели могут начать монтаж летних веранд. Все они должны быть внесены в городскую схему размещения. В настоящее время в схему размещения включено 3 328 летних кафе", - рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк Агентству городских новостей "Москва".

Отметим, что бизнес получил возможность сохранения сезонных кафе, созданных по индивидуальным проектам. "На сегодняшний день в городе 27 предприятий питания получили право сохранить конструкции летних веранд", - добавил он.