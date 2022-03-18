КЧР отправила партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

18 мар. 6:45

Карачаево-Черкесия направила жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) третью партию гуманитарной помощи, информирует пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Уточняется, что груз включал крупы и предметы первой необходимости.

"Грузовик повез более 11 тонн продуктов и товаров первой необходимости. На этот раз в машину погрузили крупы: рис, гречку, пшенку, макаронные изделия, чай, кофе, а также средства личной гигиены — все, что сейчас нужно людям", - приводит сообщение ТАСС,