Кризис на Украине не помешал экспорту российской нефти

Хотя многие западные клиенты заявляют о своем намерении отказаться от российских баррелей, нефть по-прежнему течет по экспортным каналам, а Москва даже собирается увеличить объемы поставок во втором квартале, пишет Energy Intelligence.

На этой неделе российский экспорт, как морской, так и трубопроводный, остается стабильным, хотя и наблюдались некоторые проблемы с поставками по Балтийскому морю, поскольку ряд поставщиков, в частности, Сургутнефтегаз, испытывают затруднения с отгрузкой. По официальным данным за первую половину марта, нефтяное производство увеличится. Согласно квартальной программе, опубликованной министерством энергетики, с апреля по июнь российский экспорт, в том числе из ключевых портов, а также по трубопроводам, за исключением транзитных объемов из Казахстана, Туркменистана и Азербайджана, запланирован на уровне 4,24 млн баррелей в день. По сравнению с первым кварталом, поставки увеличатся на 216 тыс. баррелей в день. Общие поставки из России в целом составят 4,57 млн баррелей в день, что на 154 тыс. баррелей в сутки больше, чем в первом квартале года.

По словам рыночных экспертов, квартальная программа не всегда отражает точную картину запланированного экспорта, тем не менее она соответствует общей тенденции. Новая программа крайне важна, поскольку она демонстрирует, что несмотря на геополитические трудности и громкие заявления западных корпораций и правительств, с российским экспортом всё в порядке.

В мартовском отчете Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что усилия покупателей по отказу от российских баррелей приведут к ”масштабным перебоям в производстве российской нефти” и последующему ”глобальному шоку предложения”. МЭА, расположенное в Париже, утверждало: ”По нашим оценкам, начиная с апреля, 3 млн баррелей российской нефти в день уйдут с мирового рынка, поскольку санкции вступят в силу, а покупатели откажутся от экспорта”.

Но российская экспортная программа, рассчитанная на апрель – июль, демонстрирует, что производители надеются, что поставки будут продолжаться как обычно. Программы за второй квартал, как правило, показывают большие объемы экспорта, поскольку в апреле - мае на многих НПЗ ведется техническое обслуживание. По словам источников, производители запрашивают большее распределение грузов, поскольку штрафов за отказ от погрузки в последнюю минуту нет. ”Они идут на такие меры, потому что всегда могут отказаться от погрузок, но если есть шанс продать, нужно согласованное экспортное распределение”, - объясняет один из участников рынка.

В апреле - июне поставки из балтийского порта Приморск вырастут более чем на 104 тыс. баррелей в день за квартал до 853 тыс. баррелей в сутки. Однако данное увеличение будет компенсировано падением на 112 тыс. баррелей в день отгрузок из Усть-Лужского терминала, который используется казахстанскими производителями. Поставки из черноморского порта Новороссийск предположительно вырастут на 42,7 тыс. баррелей в день по сравнению с первым кварталом до 547 тыс. баррелей в сутки. На востоке погрузки из тихоокеанского порта Козьмино останутся неизменными на уровне 629 тыс. баррелей в день. Трубопроводный экспорт по нефтепроводу ”Дружба” в Европу ориентировочно составит 1,06 млн баррелей в день, увеличившись на 94,4 тыс. баррелей в сутки.

Поиск решений

На прошлой неделе заместитель председателя правительства Александр Новак признал, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов столкнулся рядом проблем, и правительство совместно с российскими компаниями и иностранными подрядчиками работает над поиском решений. 10 марта Новак провел телефонный разговор с министром нефти Индии Хардипом Пури. Они обсудили увеличение поставок в Индию и инвестиции индийских компаний в российский нефтяной и газовый сектор. Индийские чиновники рассказали репортерам в Нью-Дели, что стороны работают над созданием системы платежей, в рамках которой будут использоваться рубли и рупии, чтобы не прибегать к использованию американского доллара и таким образом потенциально снизить риски, связанные с финансовыми санкциями.

После встречи, организованной 14 марта исполнительным директором ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, был организован комитет для поддержки стабильной работы группы. С его помощью будут координироваться ежедневные операции в текущих условиях внешних ограничений, введенных в отношении российского нефтяного и газового сектора. ЛУКОЙЛ находится, возможно, в лучшем положении, чем другие отечественные производители, поскольку торговое подразделение компании, Litasco, зарегистрировано в Швейцарии.

Экспортные перебои

”Отгрузки из российских портов осуществляются в соответствии с графиком”, - сообщает Транснефть. Такое стандартное сообщение нефтяная компания распространяла в первые две недели марта. Погодные условия - единственное, по крайней мере официальное, объяснение, почему отгрузки задерживались в течение месяца. Объемы российского морского экспорта, запланированного на март, составляют 2,45 млн баррелей в день, что на 328 тыс. баррелей в сутки больше, чем в феврале. Еще 754 тыс баррелей в день экспортируются по трубопроводу ”Дружба”. Прямые поставки в Китай составляют 586 тыс. баррелей в день, а через Казахстан - 175 тыс. баррелей в сутки.

Мартовская экспортная программа, скорее всего, будет осуществлена в полной мере, уверены рыночные эксперты. До середины месяца в морском экспорте были зафиксированы минимальные проблемы, поскольку большинство судов было забронировано до 15 марта. Для дальнейших поставок фрахтование танкеров продолжается. Однако 16 марта Reuters сообщил, что объемы поставок из двух балтийских портов снизятся на 16% (230 тыс. баррелей в сутки) из-за отмены отгрузок. Экспорт российской нефти марки ESPO из тихоокеанского порта Козьмино стабилен. По словам источников, производители собираются объявить тендеры на май и уже начали переговоры с покупателями, которые будут участвовать в торгах.

Производство стабильно

Российские нефтяные компании не сокращают добычу. Более того, производство нефти и газового конденсата выросло за первые две недели марта по сравнению с предыдущим месяцем. По данным центрального диспетчерского управления Минэнерго, дневные объемы производства нефти и газового конденсата в стране в период с 1 по 14 марта составили 1,517 млн метрических тонн или 11,105 млн баррелей в день (коэффициент конверсии 7,32 барреля за тонну). Это на 65 тыс. баррелей в день больше, чем в среднем в феврале, в течение которого производство составляло 11,04 млн баррелей в день. Нефтяные компании намерены увеличивать производство, полагаясь на то, что их коммерческие отделы смогут обеспечить продажи. На встрече с правительством, которая состоялась 16 марта, президент Владимир Путин заявил, что сложности с экспортом не должны влиять на производство.

ОПЕК внимательно следит за ситуацией

Российское производство находится под неустанным контролем ОПЕК, чтобы понять, по-прежнему ли Москва надежный партнер в процессе дальнейшего управления рынком с точки зрения восстановления добычи, сокращенной в рамках соглашения, заключенного в апреле 2020 года. Москва заинтересована в продолжении сотрудничества, о чем 14 марта на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров после завершения переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. По словам Лаврова, Москва всегда поддерживала снятие всех санкций с иранского нефтяного экспорта. Он признал, что иранские баррели могут оказать определенное влияние на глобальные нефтяные рынки, но выразил уверенность, что ОПЕК+ сможет избежать волатильности за счет ”оптимального перераспределения квот”.