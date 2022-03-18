В Кисловодске заработала горячая линия для бизнесменов

18 мар. 6:05

В Кисловодске начала работать горячей линии для бизнеса, где поддержку могут получить индивидуальные предпринимателям города, столкнувшиеся с проблемами из-за санкций. Об этом сообщает в пресс-служба местной администрации.

По словам главы города Евгения Моисеева, в настоящее время власти города должны оказывать все меры поддержки предпринимателям. "Малый бизнес в Кисловодске – это производство, наша уникальная продукция, но главное – рабочие места", сказал он.

Моисеев также подчеркнул, что ситуация находится на контроле у руководства региона.