Генсек НАТО пообещал Украине продолжить поставки вооружений

17 мар. 22:58

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг понимает "фрустрацию и отчаяние" президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа, поскольку они находятся в чрезвычайно сложной ситуации. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Они видят гражданские жертвы и разрушения каждый день", - добавил глава Североатлантического альянса.

В этой связи Столтенберг отметил, что НАТО продолжит активно передавать Украине вооружения. "Поэтому НАТО активизировала поддержку Украины, включая поставки продвинутых противовоздушных и противотанковых систем, горючего, боеприпасов", - цитирует его ТАСС.