В Крыму решили пока сохранить масочный режим

17 мар. 23:26

В Крыму пока рано говорить об отмене масочного режима, считают в Роспотребнадзоре.

"Ситуация сегодня пока еще остается довольно нестабильной, отмена масочного режима - это преждевременный шаг, об этом говорить рано", - заявила в четверг руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она отметила, что в некоторых зарубежных странах стали происходить новые вспышки коронавируса.

Напомним, 15 марта глава республики Сергей Аксенов заявил о скорой отмене масочного режима. "Масочный режим на этой неделе в Крыму будет снят окончательно. Ситуация вошла в стабильное русло, уменьшается количество заболевших, и в общем более легкая переносимость штамма омикрон", - сказал он.