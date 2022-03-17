Снегопад не дал приземлиться в Сочи пяти самолетам

17 мар. 23:06

Вечером 17 марта Сочи накрыл снегопад, в результате аэропорт курорта не смог принять несколько рейсов.

Видимость в аэропорту в настоящее время не превышает 700 м, идет мокрый снег.

"Пять рейсов авиакомпаний "Победа" из Уфы, "Норвинд" из Шереметьево, "Россия" из Пулково, "Аэрофлот" из Красноярска, а также S7 из Домодедово, ушли на запасной аэродром в Минеральные воды", - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Кроме того, еще два лайнера остаются в зоне ожидания.

На вылет сочинский аэропорт вечером в четверг работает в штатном режиме.