"Галатасарай" покидает Лигу Европы

17 мар. 22:48

На стадионе "Али Сами Йен" в Стамбуле состоялась ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы между "Галатасараем" и "Барселоной". Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Голами в составе "Барселоны" отметились Педри (37-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (49-я). У "Галатасарая" единственный мяч на 28-й минуте записал на свой счет Маркао Тейшейра.

Первый матч состоялся в Барселоне на прошлой неделе и завершился вничью 0:0. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд Лиги Европы вышла "Барселона".