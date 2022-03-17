"Поезд здоровья" запустили в КЧР

17 мар. 21:59

Состоящий из мобильных медицинских комплексов "Поезд здоровья" посетит все районы Карачаево-Черкесии для углубленной диспансеризации и медицинских осмотров, написал в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"Социальный проект "Поезд здоровья" включает в себя маршруты ряда передвижных медкомплексов по районам Карачаево-Черкесии для проведения медосмотров и углубленной диспансеризации местного населения", - сообщил он.

Глава республики отметил, что в состав "Поезда здоровья" входят мобильные комплексы в комплектации ФАП, лабораторная диагностика, офтальмология, флюорография и маммография. По его словам, поезд посетит все районы республики, жителям даже самых отдаленных населенных пунктов бесплатно будет оказан широкий спектр медицинских услуг.

"Сегодня можно уже смело утверждать, что реализация проекта будет одним из важнейших профилактических направлений в медицине и даст отличные результаты, позволит существенно снизить развитие осложнений и увеличить продолжительность жизни населения", - добавил Темрезов.