В России могут увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок

17 мар. 22:25

Минфин РФ предлагает до 1 октября 2022 года увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц.

"Минфин России подготовил предложения об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года", - рассказали в ведомстве, пишет РИА Новости.

В Минфине полагают, что повышение лимита позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, вызванный нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления Запада.

Предложение направлено в Минэкономразвития России для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Напомним, с 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок снизили до 200 евро с 500.