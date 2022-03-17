Опрос: большинство россиян положительно оценивают присоединение Крыма

17 мар. 22:11

Воссоединение Крыма с Россией считают безусловно положительным событием 52% россиян, скорее положительным - еще 27%.

Отрицательно к присоединению Крыма относятся 8% сограждан, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Большинство (74%) опрошенных не встречали людей, которые сначала плохо отнеслись к присоединению Крыма к России, а затем изменили свое мнение. Также россияне (78%) не встречали тех, кто изменил свое мнение с положительного на отрицательное.

Воссоединение Крыма с Россией положительно повлияло на международное положение России, считают 26% россиян, скорее отрицательно - 47%, не повлияло - 7%.

Экономике России присоединение республики принесло больше пользы, полагают 33% респондентов, больше вреда - 11%, поровну вреда и пользы - 37%.

На жизни большинства (57%) россиян присоединение Крыма не сказалось, сказалось положительно - 21%, скорее отрицательно - 13%.

В конечном итоге присоединение Крыма принесло России скорее пользу, заявили 44% опрошенных, пользу и вред в равной степени - 35%, скорее вред - 7%.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 4–6 марта, в нем приняли участие 1,5 тыс человек в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.