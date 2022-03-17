Макрон не стал отождествлять Путина и российский народ

17 мар. 21:55

Президент Франции Эммануэль Макрон не отождествляет президента России Владимира Путина и российский народ. Об этом он сказал сегодня в ходе большой пресс-конференции.

"Я всегда делал различие между Владимиром Путиным и российским народом. И я хочу приветствовать смелость диссидентов, оппозиционеров, некоторых ваших коллеги (журналистов), интеллектуалов, российских артистов", - цитирует главу французского государства РИА Новости.

Он также сообщил, что в ближайшее время проведет очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. "Я очень скоро проведу телефонный разговор с ним", - сказал Макрон.