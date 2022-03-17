Pirelli ограничит работу предприятий в России

17 мар. 21:47

Итальянский производитель шин Pirelli принял решение приостановить инвестиции и ограничить работу предприятий в России из-за событий на Украине. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении компании.

"Инвестиции в Россию, за исключением тех, которые связаны с безопасностью, приостановлены", - заявили в Pirelli.

При этом в компании отметили, что работа заводов на территории РФ будет постепенно ограничивается видами деятельности, необходимыми для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников, передает ТАСС.