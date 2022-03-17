Россия снимает коронавирусные ограничения на въезд для граждан Украины, Беларуси, ДНР и ЛНР

17 мар. 21:32

С 18 марта Россия снимает отдельные ограничения на перемещение через границу для граждан ЛНР, ДНР, Украины и Беларуси.

"Пограничная служба ФСБ России разъясняет, что с 00 часов 00 минут 18 марта 2022 года снимаются отдельные ограничения на перемещение граждан через государственную границу Российской Федерации, введенные 27 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции", - информирует ЦОС ФСБ.

Ограничения сняты для лиц, осуществляющих въезд на территорию России из ЛНР, ДНР, Украины, а также для граждан РФ и Беларуси, пересекающих российско-белорусскую государственную границу.