Байден назвал Путина "смертоносным диктатором"

17 мар. 20:57

Президент США Джо Байден заявил на ежегодном обеде "друзей Ирландии", что президент России Владимир Путин - это "смертоносный диктатор" и "чистый бандит".

В ходе встречи глава Белого дома отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине. "Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита", - сказал американский лидер.

При этом он добавил, что действия российского лидера в отношении украинского народа аморальны, передает РИА Новости.