Астрахань будет готовить специалистов для Туркменистана 

17 мар. 23:36

Астраханская область налаживает сотрудничество с Туркменистаном в сфере профессионального образования, для чего в регионе заработает программа подготовки специалистов в области высшего и среднего профессионального образования для Туркменистана, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства образования и науки.

Потенциал учебных заведений области туркменским коллегам показали представители Астраханского госуниверситета, Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, Астраханского государственного технического университета и Каспийского института морского и речного транспорта. Систему среднего профессионального образования области также представил политехнический колледж.

"Сейчас есть необходимость в специалистах многих профилей. Мы надеемся на дальнейшее продолжение сотрудничества с Астраханским регионом", - рассказал начальник отдела высшего и среднего профессионального образования министерства образования Туркменистана Бердиназар Хашыров, добавив: более 30 000 туркменских студентов обучается в российских вузах, передает "АиФ-Астрахань"

В скором времени туркменская сторона примет участие в научном форуме "Каспий 2022: пути устойчивого развития", где она получит дополнительную информацию по всем образовательным направлениям региона.