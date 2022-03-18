Тбилиси примет дни месхетинской кухни 

18 мар. 0:20

В Тбилиси на "Базаре на Орбелиани" с 18 по 20 марта пройдут дни месхетинской кухни.

По словам организаторов, гости смогут испробовать продукцию фермеров, среди которой – апохти (соленое, вяленное мясо), сыр тенили (волокнистый), надуги, месхетинскую каду и многие другие продукты из грузинского исторического региона Месхети.

Также будут представлены и натуральные продукты, изготовленные монахинями из монастырей Вардзия и Удэ.

Кроме того, посетители попробуют вино из восстановленных сортов винограда. Также в рамках мероприятия пройдут мастер-классы, на которых гости узнают секреты приготовления хинкали с апохти и сыра тенили, передает "Sputnik Грузия".