Ильхам Алиев рассказал, за счет чего Азербайджану удалось победить в Отечественной войне

17 мар. 20:52

Основную роль в Отечественной войне Азербайджана сыграли чувства патриотизма, любовь, привязанность к Родине. Об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками состоявшегося в Болгарии VII чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

"Сегодня вы представляете страну-победительницу. Начиная участвовать в крупных спортивных соревнованиях как независимое государство, мы выступали как страна, земли которой оккупированы. Мы должны были доказать и доказывали, что у нас есть и сила, и воля, что мастерство, сила, продемонстрированные на международных спортивных аренах, будут проявлены и на поле боя. В любом случае, спортивный фактор играет огромную роль в воспитании нашего народа и молодежи в духе патриотизма. Зная об этом, я старался, чтобы чувства патриотизма у молодежи всегда находились на высоком уровне. Именно эти чувства патриотизма, любовь, привязанность к Родине сыграли основную роль в Отечественной войне. Конечно, у нас мощная армия, техника, вооружение, боеприпасы. Но именно решимость бойцов, их привязанность к Родине обусловили нашу Победу. А это исходит из патриотизма", - сказал глава государства.

Он напомнил, что на протяжении примерно 30 лет Азербайджан был представлен на спортивной и политической международных аренах как страна, потерпевшая поражение. "Признать это и тяжело, и просто. То есть мы должны знать и говорить правду такой, какая она есть. Да, это поражение имело причины - предательство тогдашней антинациональной власти, отсутствие армии, помощь, оказываемая Армении иностранными государствами, все это было. Именно эти факторы обусловили поражение. Но правда заключалась в том, что наши земли находились под оккупацией, и мы должны были доказать, что любой ценой освободим наши земли от оккупации, и освободили. Еще раз хочу сказать: считаю, что успехи, достигнутые в том числе в спортивной сфере, поднятие нашего флага, исполнение гимна еще более усилили чувства патриотизма и еще раз показали каждому из нас, что если мы можем одержать победу над спортсменами, представляющими врага, на спортивных соревнованиях, то обязательно одержим победу и на поле боя. Так и случилось", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Обращаясь к молодежи, он отметил, что она представляет уже совсем другой Азербайджан. "Вы представляете народ-победитель. Уверен, что когда вы выходите на арену, в ваших сердцах обязательно должны быть эти чувства. Не только граждане Азербайджана, но и все азербайджанцы мира чувствуют себя сегодня уверенно, доводя в странах проживания правду об Азербайджане, в том числе с чувством гордости говорят о Второй Карабахской войне. Вы тоже бываете в различных странах на международных соревнованиях. Возможно, не вы - молодежь, так как вы только начали участвовать в международных соревнованиях, но взрослые спортсмены, тренеры, спортивные специалисты, уверен, видят, насколько изменилось отношение к Азербайджану. Потому что мы представляем страну-победительницу, народ-победитель. Мы вели войну достойно, соблюдая все законы войны. Мы не воевали с гражданским населением, не подвергали бомбардировке здания, не проявляли жестокости. Хотя чувство мести всегда жило в сердце нашего народа, потому что армяне совершили геноцид против нас, провели политику этнической чистки против нас, и чувство мести обязательно должно было присутствовать. Но я говорил, что мы отомстим врагу на поле боя. Весь мир, все военные эксперты уже неоднократно отмечают, что Азербайджан вел эту войну с большим мастерством, искусно, в короткий срок добился поставленной цели. В то же время он вел войну достойно, соблюдая все законы войны. Именно поэтому потери среди гражданского населения на вражеской стороне составили менее 30 человек. И то потому, что эти гражданские лица участвовали в боях", - рассказал азербайджанский лидер.

Он также с особым сожалением отметил, что во многих местах в мире происходили, происходят и, к сожалению, будут происходить войны. "Если обратить внимание на происходящие войны, то, считаю, и азербайджанский народ, и вся мировая общественность еще раз видят величие азербайджанского народа и ответственность руководства Азербайджана. Конечно, это – дополнительный стимул для наших спортсменов, потому что мы представляем достойный народ и страну, заслуживающую большого уважения. Отныне вы - спортсмены, грядущие поколения всегда будете представлять победоносную страну. Потому что наша Победа вечна, мы - народ, освободивший Карабах от врага, народ, создающий, строящий жизнь на этих землях", - сказал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев акцентировал внимание на том, что на освобожденных землях необходимо развивать спорт. "Мы уже сейчас занимаемся этими делами. Стадионы, спортивные комплексы и другие спортивные сооружения находят отражение и в генеральных планах городов, всех освобожденных городов. Федерации, Министерство молодежи и спорта уже сейчас должны представить проекты, потому что в генеральных планах городов предусмотрено размещение спортивных сооружений. Но в какой форме они будут построены, какой будет архитектура - это уже должны представить соответствующие федерации, Министерство молодежи и спорта. Словом, дорогие друзья, ребята, тренеры, специалисты, еще раз поздравляю вас, желаю вам новых успехов, новых побед", - цитирует его АзерТАдж.