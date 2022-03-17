Мошенники призывают россиян скупать лекарства

17 мар. 20:31

В Минздраве сообщили, что мошенники звонят россиянам и сообщают о "скором дефиците" лекарств, граждан призывают закупать медикаменты впрок

"Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что ситуация с лекарственным обеспечением в стране стабильна, поставки как российских, так и иностранных производителей продолжаются в необходимых объемах.

В ведомстве держат на постоянном контроле вопрос лекарственного обеспечения.

В начале марта глава министерства Михаил Мурашко сообщил, что в России сформированы значительные запасы лекарственных препаратов.