Москва отметит воссоединение Крыма с Россией праздничным концертом 

17 мар. 20:23

В пятницу, 18 марта, на большой спортивной арене "Лужники" в Москве пройдет концерт-митинг, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, - сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении ФНПР, передает РИА Новости.

Планируется, что в ходе концерта состоится телемост с Севастополем, а в его программе выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки Вверх", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, Украины и ДНР.